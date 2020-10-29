وزارة الطاقة للوكيل : المملكة تستهلك يوميا 321 مليون قدم مكعب من الغاز

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - صرح الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور أبو عيد في رد خاص للوكيل الاخباري حول المخزون والانتاج المتوفر حاليا من الغاز في المملكة .

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وقال أبو عيد ان حقل الريشة الغازي ينتج ما معدله 17 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ما يشكل حوالي 5 بالمائة من معدل استهلاك الأردن اليومي من الغاز البالغ 321 مليون قدم مكعّب .

وعلى صعيد متصل توقع مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة أن ترتفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي مع نهاية العام الحالي بنسبة 28 % مقارنة مع مستوياتها الحالية ليرتفع كامل الإنتاج إلى 25 مليون قدم مكعب يوميا .



