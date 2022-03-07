الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة : إجراءات جديدة في رمضان

معان تحتفل باليوم الوطني للمتقاعدين العسكريين

التعليم العالي: تعلن نتائج المنح والقروض وترسل 74 ألف رسالة للطلبة المستفيدين

جامعتا الزرقاء والهاشمية يبحثان سبل تحقيق التنمية بالمجتمع المحلي

وزارة الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي لنحو شهرين

وزير الطاقة: إيراد الخزينة من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية نحو مليار دينار سنويا

إصابة اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة - فيديو

زراعة المفرق تطلق مدرسة تصنيع الصوف الطبيعي

سقوط ما لا يقل عن 13 مدنياً بضربة جوية على ماكاروف

بدء جولة ثالثة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا

الإثنين، 07-03-2022 07:34 م

وزارة الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي لنحو شهرين

62262d5bbe294


الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الاثنين، إن مخزون المشتقات النفطية (المخزون الاستراتيجي الذي تملكه الحكومة وتديره الشركة التسويقية والمخزون الموجود لدى القطاع الخاص) يكفي حسب المواصفات العالمية بحدود 60 يوما".

اضافة اعلان

وأضاف الخرابشة خلال استضافته من قبل مركز حماية وحرية الصحفيين "إذا أردت أن تضع مخزون يكفيك لـ 6 شهور يجب أن تضع مليارات الاستثمارات (...) منشآت المخزون الاستراتيجي الموجودة بالماضونة كلفتنا بحدود 300 مليون دولار للبنزين والغاز والديزل فهذه تعطينا بالمتوسط حوالي 30 يوم.".


"شركات التسويق المرخصة يجب أن يكون لديها جزء من المخزون الاستراتيجي بالإضافة إلى الموجود بالقطاع الخاص يكون لديك مشتقات تكفيك تقريبا لـ 60 يوم او هذا ما هو معمول به في العالم" وفق الخرابشة.


أما بخصوص موضوع الكهرباء قال الوزير: "لحسن الحظ لدينا اتفاقيات طويلة المدى للحصول على الغاز الذي نحتاجه لتوليد الطاقة الكهربائية بالكميات المتعاقد عليها بالأسعار المتفق عليها ، لو لم تكن هذه الاتفاقيات لحدثت مشكلة كبيرة بموضوع الكلف (...) الفرق بين السعر العالمي والسعر الذي نحصل عليه بموجب هذه الاتفاقيات بضوء الارتفاع الكبير الذي حدث خلال الشهرين الماضيين يوفر علينا بحدود 250 مليون دولار شهري كلفة الغاز ".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202226142422271364566

الحكومة : إجراءات جديدة في رمضان

2202223192951106873838

معان تحتفل باليوم الوطني للمتقاعدين العسكريين

y0a2N96u3LYDr1rz7QghRgCbo8QMDo1H4jfLz0ff

التعليم العالي: تعلن نتائج المنح والقروض وترسل 74 ألف رسالة للطلبة المستفيدين

fffff

جامعتا الزرقاء والهاشمية يبحثان سبل تحقيق التنمية بالمجتمع المحلي

62261e3beaaea

وزير الطاقة: إيراد الخزينة من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية نحو مليار دينار سنويا

وزارة الزراعة

زراعة المفرق تطلق مدرسة تصنيع الصوف الطبيعي

أخبار متعلقة
62261e3beaaea

وزير الطاقة: إيراد الخزينة من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية نحو مليار دينار سنويا

press06-09-2018-1

الحكومة: ديون "الكهرباء الوطنية" تتجاوز 5 مليار دينار وأسعار الكهرباء متغيرة من شركات التوليد

620e6b4123f84

الحكومة تدرس إعادة صياغة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية في الأردن

46900b9e674416d75af4e87108d8939e

الحكومة: قرارات إدارية وراء أزمات صحيفتي الرأي والدستور

Screenshot_9

وزير الطاقة يبرر أسباب ارتفاع قِيّم فواتير الكهرباء ويؤكد: أوقفنا "فرق أسعار الوقود" شعوراً مع المواطن

0L5A2494

الأردن... ترقب حذر لذروة موجة كورونا الرابعة وعودة طلبة المدارس للصفوف