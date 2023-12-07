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الخميس، 07-12-2023 02:44 م

وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحصل على شهادة الآيزو

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الوكيل الإخباري - حصلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، على شهادة الآيزو ISO9001:2015، في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية، من قبل شركة SGS الأردن.

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وأكدت أمين عام الوزارة المهندسة اماني العزام، خلال الإعلان عن نتيجة التدقيق الداخلي على الوحدات التنظيمية في الوزارة من قبل الشركة، أهمية شهادة الآيزو في دعم أعمال الوزارة وضمان استنادها على نظام إجراءات موثق وثابت، مما يحقق الوضوح والاستدامة في العمل وتخفيض الكلف والنفقات وضمان ثقة الشركاء والمتعاملين بالمؤسسة وتحقيق رضى متلقي الخدمات.


وثمنت العزام جهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة وفريق شركة SGS على جهودهم خلال المرحلة التحضيرية وملاحظاتهم التي مكنت الوزارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يتوافق والممارسات الفضلى، لافتة إلى أن الشهادة تعتبر خطوة هامة تمكن الوزارة من تطبيق سياستها العامة والمتمثلة بالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وضمان استمرارية المؤسسة بالعمل والتطور والقدرة على المنافسة، سيما والوزارة تتولى مهمة التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة في الأردن.


من جانبها، ثمنت مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة، المهندسة شروق عبدالغني، دعم الإدارة العليا وجهود المدققين الخارجيين وتعاونهم وحرصهم في إبراز الجانب الإيجابي في الوزارة.


وبينت أن الوزارة تسعى دوما للتحسين والتطوير المستمر وأن الحصول على شهادة الآيزو هو استكمال لرحلة التميز التي بدأتها الوزارة وتسعى الى استكمالها.


وأشارت إلى دور وجهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة في التحضير لهذه المرحلة، التي توجت بالحصول على الشهادة، مثمنة تعاون الوحدات التنظيمية لتحقيق هذا الإنجاز.


بدوره، أثنى نائب مدير شركة SGS، المهندس هشام جلهم، على الجهد التكاملي لكادر الوزارة ابتداء من القيادة العليا والموظفين، مشيرا الى أن شهادة الآيزو ISO9001:2015، التي احرزتها الوزارة تمثل بداية رحلة للمحافظة على نظام داخلي قابل للتطور والتحسين بشكل مستمر في المستقبل.

 




 

 


 

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