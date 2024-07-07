الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

فرنسا .. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

أنشطة متنوعة تنظمها المراكز الشبابية في الرمثا

أردوغان: قد نوجه دعوة لبشار الأسد لزيارة تركيا

النيابة الإسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو

الامن العام : العثور على مواطن متوفياً داخل منزله ومباشرة التحقيقات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الارصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة بهذا الموعد

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات من الاثنين حتى الاربعاء

هرتسوغ: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل

سرايا القدس: قصفنا جنود الاحتلال عند معبر رفح

الأحد، 07-07-2024 04:10 م

وزارة العدل تختتم بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم

OAl2cElwtaImux4DhOrs2UviMSGhKf8Z9flBuKoa


الوكيل الإخباري - اختتمت وزارة العدل بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم والتي نظمتها بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

اضافة اعلان


وتوج أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، الفائز بنهائي البطولة والتي شارك بها 17 فريقا من مركز الوزارة والمحاكم وأقيمت يوم أمس السبت على ملاعب الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين.


ورحب اللوزي باللاعبين وطواقمهم الإدارية واللجنة المنظمة للبطولة، مثمنا الجهود المبذولة من جميع الأطراف لإنجاح البطولة التي تحمل مناسبه عزيزه على قلوب الأردنيين.


وفي ختام البطولة التي حضرها أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي ورئيس محكمة عمان الابتدائية القاضي الدكتورة نهاد الحسبان، توج راعي الحفل فريق محكمة عمان الابتدائية بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق محكمة شرق عمان بنتيجة 4-2.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-07 at 4.57.50 PM

انطلاق دورات مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة

16V7HJ-highres

أنشطة متنوعة تنظمها المراكز الشبابية في الرمثا

1720358498404

اربد: أنشطة شبابية في لواءي الوسطية والكورة

الأمن العام

الامن العام : العثور على مواطن متوفياً داخل منزله ومباشرة التحقيقات

55555

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات من الاثنين حتى الاربعاء

5-35-730x438

ورشة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للنساء في السلط

أخبار متعلقة
450223017_786503923632850_385219081880609719_n

75 مهندسا يؤدون القسم القانوني في فرع الكرك

Fua9jvySWjz9oGOlWvzpYykCLsgD4qC1xX99VLvy

"صناعة الأردن" تبحث تعزيز العلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

1220237111035610526854

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2024-06-24 at 4.16.32 PM

البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة

369126_1_1714836813

1681 شقة و1202 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

1718044333009

وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى عمان