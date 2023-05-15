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الإثنين، 15-05-2023 10:56 ص

وزارة العدل: 175 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل أنه تم إصدار 175 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال نيسان الماضي.اضافة اعلان


وبيّنت أرقام الوزارة، إن تم فرض 18 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) في الشهر الماضي، فيما عقدت المحاكم في مختلف مناطق المملكة نحو 8.1 ألف جلسة محاكمة عن بعد في نيسان.

كما أظهرت، أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة لنفس الفترة بلغ 2.4 مليون ورقة.

وبدأ الأردن العام الماضي باعتماد نظام العقوبات المجتمعية بديلا عن الحبس، وتشمل هذه البدائل الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم أماكن محددة.

 




 

 


 

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