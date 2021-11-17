وزارة العدل: 720 مزادا إلكترونيا الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- أنجزت وزارة العدل 720 مزادا إلكترونيا خلال شهر تشرين الأول الماضي بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.

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وبلغت عدد المعاملات المنجزة في المركز الشامل للخدمات الحكومية التابع لوزارة العدل، في مدينة الزرقاء 14762 معاملة خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيانات وزارة العدل ، فأن المعاملات المنجزة في شهر تشرين الأول انخفضت عن المعاملات المنجزة خلال شهر أيلول الماضي والتي بلغت 16669 معاملة.

ويعمل المركز خارج اوقات الدوم من الساعة الثالثة والتاسعة مساء، من خلال إنجاز معاملات ترخيص المركبات والسواقين وخدمات مراقبة الشركات إصدار شهادات عدم محكومية، وغيرها.



وجاء إنشاء المركز لتسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على المواطنين، ضمن مناطق مختلفة في المملكة .



وتسعى الوزارة إلى تقديم الخدمات للعدالة والارتقاء بها بما ينعكس ايجابيا على اجراءات التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة، وتعزيز استقلال القضاء وتلبية احتياجاته وتعزيز خدمات العدالة التي تقدمها وزارة العدل .

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