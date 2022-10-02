وزارة العمل تؤكد ان عطلة السبت القادم تشمل القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات

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أكدت وزارة العمل لـ "الوكيل الإخباري " أن عطلة المولد النبوي تشمل القطاع الخاص والتي تصادف يوم السبت الثَّاني عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة 1444 هجريَّة، الموافق للثَّامن من شهر تشرين الأوَّل لسنة 2022 ميلاديَّة.



وقرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعطيل دوام الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ احتفاءً بذكرى المولد النَّبوي الشَّريف التي تُصادف يوم السبت الثَّاني عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة 1444 هجريَّة، الموافق للثَّامن من شهر تشرين الأوَّل لسنة 2022 ميلاديَّة.



واستثنى البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.