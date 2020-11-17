وزارة العمل تتوقف عن استقبال المراجعين اليوم في المقر الرئيسي لتسجيل حالات كورونا

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب إغلاق مبناها الرئيسي وتعليق دوام جميع الموظفين اليوم الثلاثاء فقط، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا على أن تعود للعمل صباح يوم غد الأربعاء.

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وأشار إلى أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيسي فقط، مؤكدا أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات، بإستثناء مديرية عمل البلقاء.



وأكد الزيود أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.



