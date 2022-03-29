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الثلاثاء، 29-03-2022 11:00 ص

وزارة العمل تحث المنشآت الخاصة على تعيين مشرفي صحة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل أنها أطلقت حملة توعوية شاملة منذ منتصف الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر المقبل 2022/4/30 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة محافظة المملكة لحث منشآت القطاع الخاص على ضرورة التقيد بتعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية. 

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وتهيب الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تُشغل 20 عاملاً فأكثر بضرورة الالتزام بتعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية وفقا لنظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم 7 لسنة 1988 الصادر بموجب أحكام قانون العمل.


وبينت الوزارة أن من مهام مشرف السلامة والصحة المهنية في موقع العمل التفتيش على جميع أماكن العمل دورياً، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة لتلافي وقوع المخاطر وتقليل الأضرار الناتجة عنها في مكان العمل، من خلال توفير وسائل الوقاية الشخصية اللازمة للعمال للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والتفقد المستمر للمعدات والآلات. 


 




 

 


 

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