الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 02:20 م

وزارة العمل: تحديد ساعات الدوام للقطاع العام لا ينطبق على القطاع الخاص

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن بلاغ رئيس الوزراء بخصوص تحديد ساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين من السّاعة الثامنة والنّصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر اعتباراً من يوم بعد غدٍ الأحد، لا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن "قرار رئيس الوزراء جاء استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020".


وأشار إلى أن وزارة العمل تأمل أن يحذو القطاع الخاص حذو القطاع العام بخصوص هذه الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التوجه إلى العمل المرن.


 




 

 


 

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