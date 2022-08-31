وزارة العمل تحذر المنشآت: ضربة الشمس تعتبر اصابة عمل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

حذرت وزارة العمل من تعرض العامل لاشعة الشمس المباشرة في أوقات الظهيرة بسبب موجة الحر التي تشهدها المملكة.



وأكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل جميل القاضي، لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء، إن تعرض العامل لضربة شمس أثناء قيامه بعمله يتم احتسابها اصابة عمل وفق القانون.



وأضاف القاضي أن استقبال شكاوى اصابات العمل عن طريق منصة "حماية" وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه يتم التأكد من صحة الشكوى عن طريق ارسال فرق تفتيشية إلى مكان العمل واذا ثبتت الإصابة يتم تحرير مخالفة للمنشأة وإجبار صاحب المنشأة بدفع مستحقات العامل.



وبين أن أي منشأة لا تلتزم بدفع التعويض للعامل المصاب يتم مخالفتها حسب نوع الاصابة.



وكانت قد وجهت وزارة الإدارة المحلية البلديات، بتقليص دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية في ساعات الذروة واشتداد الحرارة بسبب موجة الحر التي تشهدها المملكة .

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ولم يصدر عن وزارة العمل قرارا يقضي بتقليص ساعات الدوام الرسمي مع التوصية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في ظل الموجة الحارة التي تعبر المملكة





