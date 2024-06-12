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الأربعاء، 12-06-2024 01:35 م

وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية- رابط

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الوكيل الاخباري- حذر الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها أو شعار "البرنامج الوطني للتشغيل" ويتم تداولها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الزيود، في بيان صحفي الأربعاء، إن ما يتم تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها.

ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة ( انقر هنا ) .

اضافة اعلان

 

أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منها حساب الوزارة على الفيسبوك (انقر هنا)

و حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (x) ( انقر هنا) .

 

أو من خلال الدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" (انقر هنا)

 




 

 


 

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