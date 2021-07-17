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السبت، 17-07-2021 10:39 ص

وزارة العمل تحذر من تعريض العمال لأشعة الشمس المباشرة

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الوكيل الإخباري -  دعت مديرية الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل أصحاب العمل والعمال إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية في ظل إستمرار موجة الحر الحالية.اضافة اعلان


وشددت المديرية على ضرورة توفير أسباب السلامة والصحة المهنية خلال موجة الحر، خاصة العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة، بما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والإغماء، والتقلصات، والطفح الجلدي، والدوران (الدوخة).

وأكدت على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير سبل الحماية للعمال العاملين تحت درجات الحرارة المرتفعة، من خلال عدم تعريض العمال لأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الذروة، والتي تمتد ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا، وتبريد أجواء العمل الداخلية (الأماكن المحصورة والعمل داخل المباني) وتوفير منافذ التهوية الطبيعية، وتوفير مياه الشرب الباردة للعمال، واتباع نظام نوبات الراحة للعاملين، بحيث لا يقوم العامل بالعمل لفترات زمنية طويلة ومستمرة، بل يتم التناوب بين العاملين تجنباً للإجهاد.

ونوهت إلى أهمية معرفة أعراض الاجهاد الحراري وضربة الشمس وآليات الوقاية منها وعلاجها في حال حدوثها وذلك من خلال الكوادر الطبية، وكوادر السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، ومتابعة العاملين ومراقبتهم، والعمل على تقديم الإسعاف الأولي لهم في حال تعرض أحد العمال لأعراض الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس”.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتوجب على العامل نفسه القيام بها حرصاً على سلامته وصحته في الأجواء الحارة، خاصة من يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة، أكدت المديرية أن عليهم تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة، والتعرض لحرارة الشمس المباشرة في فترات اشتداد الحرارة ووقت الظهيرة، خاصة الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة كالعاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل لتعويض السوائل المفقودة من الجسم بسبب التعرق، واللجوء إلى الأماكن المظللة، وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة، والالتزام بارتداء الأدوات الواقية من الحرارة ومنها أغطية الرأس كالقبعات، واستخدام النظارات الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس.

 




 

 


 

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