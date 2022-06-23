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الخميس، 23-06-2022 03:02 م

وزارة العمل تدعو إلى مقابلات شخصية الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري- تدعو وزارة العمل الشباب الذكور الذين سجلوا للعمل في الفترة المسائية في مصنعين في لواء بصيرا ومنطقة ارويم في محافظة الطفيلة لحضور المقابلات الشخصية. 

وأشارت الوزارة إلى أن اجراء المقابلات سيكون للشباب لمدة 4 ايام اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى يوم الأربعاء وحسب الترتيب الهجائي في الجدول المرفق. 

وتدعو الوزارة الشباب في محافظة الطفيلة إلى الاستفادة من فرص العمل المتوفرة في هذه المصانع.

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