وزارة العمل تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة

الوكيل الإخباري - دعت وزارة العمل الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة، إذا اعتبرت ذلك واجبا دينيا وأخلاقيا ووطنيا.

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وقدمت وزارة العمل أرقام هواتف خاصة، للإبلاغ عن حالة رشوة من خلال التواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر الخط الساخن: 0770452855/0799333769 واتس اب:0797022236".



وعرضت وزارة العمل في منشور لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "إضاءات توعوية حول مخاطر الرشوة على المجتمع كالتالي:



1_ قبول الرشوة إقرار ببيع الأمانة .



2_ الرشوة شكل من أشكال الفساد وعليك واجبُ مقاومتها .



3_ شيوع الرشوةِ ... دليلٌ على فساد المجتمعات .



4_ الرشوةُ جريمةٌ مُخلة بواجبات الوظيفة، ومرتكبها خائنٌ للأمانة .



5_ من يدفع الرشوة للحصول على حق ليس له .. سيدفعها يوماً ما للحصول على حقه .



6_ الرشوةُ عملٌ غير أخلاقي ... فلا تكن طرفاً فيها .



7_ الرشوة تَردّ أخلاقي يُدمر المجتمع بأكمله .



8_ الرشوة تُفسد المجتمعات ... فلا تَتَردد بالإبلاغ عن مرتكبيها .



9 _ انتشار الرشوة في المجتمعات يدمر أخلاق أبنائه ويفقدهم الثقة بمؤسسات الدولة .



10_ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.



11_ الرشوة عدو النزاهةِ ، والإبلاغ عنها سبيلٌ للقضاءِ عليها .