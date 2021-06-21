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الإثنين، 21-06-2021 12:11 م

وزارة العمل تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة

وزارة العمل


الوكيل الإخباري - دعت وزارة العمل الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة، إذا اعتبرت ذلك واجبا دينيا وأخلاقيا ووطنيا.

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وقدمت وزارة العمل أرقام هواتف خاصة، للإبلاغ عن حالة رشوة من خلال التواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر الخط الساخن: 0770452855/0799333769 واتس اب:0797022236".


وعرضت وزارة العمل في منشور لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "إضاءات توعوية حول مخاطر الرشوة على المجتمع كالتالي:

1_ قبول الرشوة إقرار ببيع الأمانة .


2_ الرشوة شكل من أشكال الفساد وعليك واجبُ مقاومتها .


3_ شيوع الرشوةِ ... دليلٌ على فساد المجتمعات .


4_ الرشوةُ جريمةٌ مُخلة بواجبات الوظيفة، ومرتكبها خائنٌ للأمانة .


5_ من يدفع الرشوة للحصول على حق ليس له .. سيدفعها يوماً ما للحصول على حقه .


6_ الرشوةُ عملٌ غير أخلاقي ... فلا تكن طرفاً فيها .


7_ الرشوة تَردّ أخلاقي يُدمر المجتمع بأكمله .


8_ الرشوة تُفسد المجتمعات ... فلا تَتَردد بالإبلاغ عن مرتكبيها .


9 _ انتشار الرشوة في المجتمعات يدمر أخلاق أبنائه ويفقدهم الثقة بمؤسسات الدولة .


10_ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.


11_ الرشوة عدو النزاهةِ ، والإبلاغ عنها سبيلٌ للقضاءِ عليها .

 

 

 


 




 

 


 

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