وزارة العمل تدعو للإبلاغ عن مخالفات الحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري-خاص- دعا الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود الموظفين الذين يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور (260دينارا) في المؤسسات العاملين بها إلى تقديم شكواهم بشكل رسمي للوزارة.

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وأوضح الزيود اليوم الأحد في حديث خاص لـ"الوكيل الإخباري" أن وزارة العمل تتيح عدة طرق ومنصات لتقديم الشكاوى منها منصة حماية المخصصة لشكاوى الموظفين، أو صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوعبر مركز الاتصال الوطني الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الاتصالات على الرقم 0658080 للاستفسار أو تقديم الشكاوى.



وبين الزيود أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية على المؤسسات من خلال فرق تفتيش تابعة لها تقارن كشوفات الرواتب للمؤسسات مع الحد الأدنى للأجور، منوها أن هذه الفرق لا تستطيع معرفة مخالفات المؤسسات التي تمتلك كشوفات سليمة إلا من خلال تقديم شكاوى من موظفيها للوزارة.



وأشار أن العمل بقانون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار أصبح ساريا من تاريخ 1-1-2021 باستثناء القطاعات التي حددتها الحكومة كمتضررة من جائحة كورونا وأصبح ساريا على جميع القطاعات بشكل كامل من تاريخ 30-5-2021، موضحا أن جميع العاملين في القطاع الخاص مستفيدون من هذا القانون.