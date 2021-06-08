وزارة العمل تدعو منشآت القطاع الخاص إلى التقيد بالإجراءات الوقائية

الوكيل الاخباري -

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دعت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها ومرتاديها إلى ضرورة التقيد بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا للوصول إلى صيف آمن.وأكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تشدد على أهمية تقيد جميع المنشآت المصرح لها بالعمل أو تلك التي ستعود ضمن العودة التدريجية لفتح القطاعات بهذه الإجراءات الوقائية.وأشار إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تواصل زياراتها التفتيشية على المنشآت في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامها بهذه الإجراءات والتدابير الوقائية كارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد بين العاملين ومرتادي هذه المنشآت ومنع التجمعات داخلها.ونوه إلى أن إجراءات العمل بخصوص تدابير الوقاية الصحية تساهم في استمرارية عمل المنشآت والوصول إلى صيف آمن بالحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين فيها.ودعا الزيود منشآت القطاع الخاص إلى حث العاملين فيها إلى أخذ المطعوم،حفاظا على صحتهم وصحة مرتادي هذه المنشآت.