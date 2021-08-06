وزارة العمل تستقبل مراجعيها السبت

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أن دوام مديرياتها و مكاتبها في العاصمة والمحافظات و مديرية العاملين في المنازل مستمر أيام السبت خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء والتي تستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن قرار وزير العمل يوسف الشمالي بداوم مديريات ومكاتب العمل ومديرية العاملين في المنازل أيام السبت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء جاء بهدف التسهيل على أصحاب العمل وتسريع إنجاز معاملاتهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة.