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الجمعة، 06-08-2021 04:05 م

وزارة العمل تستقبل مراجعيها السبت

العمل


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أن دوام مديرياتها و مكاتبها في العاصمة والمحافظات و مديرية العاملين في المنازل مستمر أيام السبت خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء والتي تستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن قرار وزير العمل يوسف الشمالي بداوم مديريات ومكاتب العمل ومديرية العاملين في المنازل أيام السبت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء جاء بهدف التسهيل على أصحاب العمل وتسريع إنجاز معاملاتهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة.


 




 

 


 

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