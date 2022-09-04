وزارة العمل تسعى إلى ضمان توفير بيئة عمل صحيّة وآمنة للعاملين

الوكيل الإخباري-

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قال وزير العمل نايف استيتية، الأحد، إن الوزارة تسعى إلى ضمان توفير بيئة عمل صحيّة وآمنة للعاملين في جميع القطاعات والمهن، مؤكدا أنَّ "السلامة والصحة المهنيّة" من أبرزِ أولويات الوزارة.وأضاف، خلال افتتاحه دورة السلامة والصحّة المهنيّة (NEBOSH)، والتي يشارك بها عدد من مفتشي وزارة العمل بهدفِ تحسين نظام السلامة والصحّة المهنيّة، أن الوزارة تهدف إلى الوقاية من الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطرِ المهنية في مواقع العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه أو بسببه، وذلك من خلال الحد من أسباب هذه المخاطر الموجودة في بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن.وأكد استيتية أنَّ هذه الدورة سترفع من قدراتِ المشاركين في مجالِ إدارةِ المخاطر، بحيث يتم تحديد المخاطر في بيئةِ العمل، وتقديم الإجراءات الوقائية المناسبة، ورفع مستوى إعداد التقارير الإدارية عن إجراءات التحسين في نظامِ السلامة والصحّة المهنيّة، مؤكدًا بأنَّه من المتوقع تحقيق هذه الأهداف بعد نهاية الدورة.وتابع أنَّ الوزارة حريصة على رفعِ الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية بين شرائح المجتمع بشكل عام، والعمال وأصحاب العمل بشكل خاص، وصولًا إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية إيجابية على المستوى الوطني، وربطها بمخرجاتِ العملية الإنتاجية من حيث الكلفة والعوائد والانتاجية.وأشار استيتية إلى أنَّ الوزارة تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع التطورات الصناعية المستمرة والتغيرات في سوق العمل وبما يتماشى مع التغييرات الاقتصادية وبمشاركة أطراف العمل الثلاث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مسودّات لتعديل بعض الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.