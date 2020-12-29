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الثلاثاء، 29-12-2020 02:15 م

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل اليوم الثلاثاء في السوق المركزي للخضار 17 عاملاً وافداً يعملون بطريقة مخالفة في مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه داخل السوق بواسطة العربات الصغيرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن ضبط العمالة الوافدة المخالفة في السوق جاء بعد الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة داخل السوق والمنطقة المحيطة به بعد قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بفتح مكتب عمل خاص بمفتشي العمل داخل السوق.

وأشار إلى أن مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه بالعربات الصغيرة داخل السوق المركزي حصراً للأردنيين وغير مسموح للعمالة الوافدة العمل بها.

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وأكد الزيود أن الجولات التفتيشية لفرق التفتيش ستستمر يومياً بلا توقف خلال أوقات الدوام الرسمي للسوق المركزي.


 




 

 


 

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