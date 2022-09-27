وزارة العمل تطلق يوم وظيفي في اقليم البترا

الوكيل الإخباري- تنوي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ووزارة العمل ومديرية عمل معان تنفيذ يوم وظيفي للشباب ( ذكور واناث ) للباحثين عن العمل في اقليم البترا والذين لديهم الرغبة بالعمل في القطاع السياحي على برنامج التشغيل الوطني الذي اطلقته وزارة العمل وابرمت السلطة مذكرة تفاهم مع الوزارة لتوجيه فرص العمل لابناء اقليم البترا بما يتناسب مع احتياجات القطاع السياحي.

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فعلى الافراد الباحثين عن فرص للعمل في القطاع السياحي ولديهم رغبة بالعمل في وظائف القطاع السياحي المتوفرة حضور اليوم الوظيفي الذي سيتم عقده يوم غد الاربعاء الموافق 28/9/2022 من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الثالثه ظهرا في المركز الثقافي وسط المدينة .



ودعت الوزارة الراغبين بإحضار صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن السيرة الذاتية ان وجد.



