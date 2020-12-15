وزارة العمل تعلق الدوام في المركز غدا

الوكيل الاخباري -

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قررت وزارة العمل إغلاق مبناها وتعليق دوام جميع الموظفين في مقرها الرئيسي ليوم غدٍ الأربعاء، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا على أن يعود العمل فيها صباح بعد غد الخميس.وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيس فقط، مؤكداً أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر بمديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات، مشيرا الى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة لضمان السلامة العامة.