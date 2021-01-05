الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

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الثلاثاء، 05-01-2021 12:33 ص

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة العمل تعليق دوام جميع الموظفين في مقرها الرئيسي اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد منهم بفيروس كورونا على أن تعاود العمل صباح غد الأربعاء.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد الزيود أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيسي فقط، موضحاً أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.

 

وأكد الزيود أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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