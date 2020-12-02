وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتذر عن استقبال مراجعيها غدا الخميس بسبب إغلاق مبناها الرئيسي وتعليق دوام جميع الموظفين ليوم غدٍ الخميس فقط، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا على أن تعود للعمل صباح يوم الأحد.وأشار إلى أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيسي فقط، مؤكداً أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.وأكد الزيود أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.