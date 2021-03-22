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الإثنين، 22-03-2021 10:14 م

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها يوم غدٍ الثلاثاء في مقرها الرئيسي

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتذر عن استقبال مراجعيها غداً الثلاثاء بسبب إغلاق مبناها الرئيسي ليوم الثلاثاء فقط، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا. 

وأشار إلى أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيسي فقط، مؤكداً أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.

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وأكد الزيود أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.


 




 

 


 

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