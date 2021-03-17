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الأربعاء، 17-03-2021 06:07 م

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها يوم غدٍ الخميس في مقرها الرئيسي

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتذر عن استقبال مراجعيها غداً الخميس بسبب إغلاق مبناها الرئيسي وتعليق دوام جميع الموظفين ليوم الخميس فقط، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا.
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وأشار إلى أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة  الرئيسي فقط، مؤكداً أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.


وأكد الزيود أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

 




 

 


 

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