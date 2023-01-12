وزارة العمل تعلن عن إجراءات تصديق شهادات الخبرة والمديريات المعتمدة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عن اعتماد مديريات وأقسام التشغيل المنتشرة بكافة محافظات المملكة للمصادقة على شهادات الخبرة الصادرة من قبل أصحاب العمل للعاملين لديهم.

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وقالت الوزارة إنها أتاحت الفرصة أمام المراجعين بتصديق شهادة الخبرة من أي مكتب أو مديرية عمل تابعة لأماكن سكنهم ضمن الإجراءات التالية :



حضور العامل شخصياً أو احد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، إبراز البطاقة الشخصية للعامل الأردني، إبراز البطاقة التعريفية، إبراز تصريح العمل و جواز السفر للعامل غير الأردني، إبراز وثيقة الخدمة الخاصة، أن تكون مطبوعة على ورقة مروسة بشعار و/أو اسم صاحب العمل وعنوانه، أن تكون الشهادة باللغة العربية وفي حال كانت الشهادة بغير العربية تقدم ترجمة قانونية من مكتب ترجمة معتمد بالإضافة إلى عدم مخالفة الشهادة لأحكام القانون وخضوع صاحب العمل المُصدر للشهادة لأحكام القانون.



ونوهت العمل على ضرورة توافر بعض المعلومات ضمن شهادة الخبرة لإتمام إجراءات المصادقة عليها تتمثل بـ :



تاريخ إصدار الشهادة، اسم العامل/ـه من أربعة مقاطع والرقم الوطني أو الرقم الشخصي للعامل غير الأردني، المهنة التي عمل بها العامل على أن تكون مطابقة لبيانات تصريح العمل للعامل غير الأردني، تاريخ الالتحاق بالعمل/ وتاريخ انتهاء الخدمة (يوم- شهر- سنة) على أن تكون مطابقة لفترة سريان تصريح العمل للعامل غير الأردني، تسلل عمل العامل إذا عمل لدى صاحب العمل بأكثر من وظيفة و/أو مهنة وبداية التحاقه بكل منها وتاريخ إنهاء خدمته فيها، توقيع صاحب العمل أو من ينوب عنه، توافر اسم المؤسسة والرقم الوطني للمنشأة و/أو شهادة تسجيلها أو ترخيصها أو رقم الرخصة على أن تكون مطابقة لبيانات تصريح العمل للعامل غير الأردني .



مؤكدة على إمكانية مصادقة شهادة الخبرة الصادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية من قبل وزارة الخارجية الأردنية، ومن ثم إتمام إجراءات المصادقة عبر مديريات التشغيل المنتشرة في محافظات المملكة .



وأوضحت الوزارة المديريات والمكاتب المعتمدة لتصديق شهادة الخبرة، وضمن أقرب مديرية لمكان سكن العامل:



( مديرية عمل عجلون، مديرية عمل المفرق، مديرية عمل جرش، مديرية عمل الكرك، مديرية عمل الطفيلة، مديرية عمل معان، مديرية عمل العقبة، مديرية تشغيل عمان الأولى(العبدلي)، مديرية تشغيل عمان الثانية( سحاب)، مديرية تشغيل مكتب عمل الرصيفة، مديرية عمل الزرقاء، مديرية عمل عمان الرابعة الجيزة، مكتب عمل ناعور، مديرية عمل صويلح، مديرية عمل الزرقاء،مكتب عمل الضليل، مديرية عمل مأدبا، مديرية عمل السلط، مديرية عمل اربد، مكتب عمل مدينة الحسن الصناعية، مديرية عمل اربد مكتب عمل الرمثا.



وجاءت سلسلة الإجراءات لتوفير الجهد والوقت على المراجعين وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة.

