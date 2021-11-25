وزارة العمل تعلن عن توفر 200 فرصة عمل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عن توفر 200 فرصة عمل للإناث في الفروع الإنتاجية في لواء بصيرا في محافظة الطفيلة ويستفيد منها سكان مناطق اللواء غرندل القادسية ام سراب ضانا ريعا الرواث والرشادية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم مقابلة المتقدمات من الإناث من خلال اليوم الوظيفي الذي سيكون في مؤسسة إعمار بصيرا الكائن فوق مبنى البلدية ويستمر لمدة 3 أيام ويبدأ اعتباراً من يوم السبت من الأسبوع المقبل الموافق 2021/11/27 ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 2021/11/29 وسيكون يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصراً خلال الأيام المذكورة.



وأكدت أن على الراغبات بزيارة الأيام الوظيفية أن تكون حاصلة على الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو غير متخلفة عن الجرعة الثانية أو تحضر فحص كورونا سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة ٧٢ساعة مع ضرورة التقيد بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد.

