وزارة العمل تعلن عن توفر 2621 شاغراً في 66 شركة من مختلف القطاعات

الوكيل الاخباري-
مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي افتتح مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار اليوم الأحد في" جاليريا عمان" فعاليات اليوم الوظيفي بحضور ومشاركة عدداً من شركات القطاع الخاص والذي يوفر ٢٦٢١ فرصة عمل في مختلف القطاعات. اضافة اعلان
وقال مدير مديرية التشغيل الدكتور عون النهار أن وزارة العمل دأبت على تنظيم هذه الأيام الوظيفية على مدى السنوات الماضية، إسهاما ورغبة منها في تجسيد أواصر التعاون وزيادة التنسيق مع القطاع الخاص، الأمر الذي يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات المشاركة بالتعريف عن طبيعة نشاطاتها والخدمات، التي تقدمها والإلتقاء بنخبة مميزة من الباحثين عن عمل.
وأضاف أن اليوم الوظيفي يأتي لدعم الجهود بين القطاعين العام والخاص، والتشبيك مع الاحتياجات التشغيلية المتوفرة لدى الشركات المشاركة بما يتلاءم مع كفاءات الشباب العملية والعلمية والاندماج بالسوق بطرق سلسة وممنهجة.
ودعا الدكتور النهار الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo
واشتمل اليوم الوظيفي والذي يستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 27/2/2023 على مقابلات فورية تجريها الشركات المشاركة مع الباحثين عن فرص العمل، والجدير بالذكر ان اليوم الوظيفي سيوفر أكثر من 2621 فرصة عمل من قبل (66) شركة في القطاعات المالية المصرفية، الخدمات الطبية ومجالات التعليم والمؤسسات الصناعية و خدمات الطيران والسياحة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتجارية.