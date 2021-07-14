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الأربعاء، 14-07-2021 12:13 م

وزارة العمل تعلن عن توفر 500 فرصة في القطاع الخاص

وزارة عمل 2


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عن توفر 500 فرصة عمل لحملة البكالوريوس من الأردنيين الباحثين عن العمل.

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وأشارت الوزارة إلى أن فرص العمل المتاحة لحملة البكالوريوس ستكون في المجالات التالية: مسؤولين مبيعات، مسؤولين حسابات ومهندسين برمجيات، لافتة
 إلى أنه يشترط بالمتقدم لهذه الفرص أن يكون أردني الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس ويجيد اللغة الإنجليزية.


ودعت الوزارة الراغبين بالعمل ممن تتوفر لديهم الشروط المذكورة التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل (سجّل)  www.sajjil.gov.jo وارسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بالموقع [email protected]،  مشيرة إلى أن فرص العمل بالتنسيق مع موقع (موضوع) للمحتوى العربي والتجارة الإلكترونية.


 




 

 


 

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