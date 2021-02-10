وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل عن توفر 165 فرصة عمل للأردنيين وفقاً لاتفاقية التشغيل الموقعة مع شركة "المعاصرون" لصناعة الأكياس والخزانات البلاستيكية.

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وبحسب بيان صحفي من الوزارة، تتوفر الفرص في مجالات، مفتش جودة عدد 2 تخصص كيمياء للذكور، ومساعد امين مستودع عدد 12، وأمين مستودع عدد 6 خبرة 3 سنوات، وخياط عدد 28 للذكور، وعامل انتاج عدد 71 للذكور، ومساعد مهندس ميكانيك عدد 6 للذكور، وبكالوريوس/ دبلوم هندسة ميكانيك، ومشغل ماكينات عدد 44 للذكور بخبرة 3 سنوات، ومسؤول شفتات عدد 2 للذكور بخبرة من 1-2 سنة.



وتوفر الشركة المواصلات والتأمين الصحي كامتيازات للراغبين بالعمل لديها حسب فرص العمل المعلنة.



ودعت الوزارة الراغبين بالعمل التسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل"، مشيرة إلى أن المقابلات ستكون يوم الاثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء في مبنى مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية (سحاب).



--(بترا)

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