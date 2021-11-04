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الخميس، 04-11-2021 10:56 ص

وزارة العمل تعلن عن قرارات بشأن القطاع الزراعي

وزارة عمل 2


الوكيل الإخباري - قررت وزارة العمل بهدف تنظيم القطاع الزراعي في سوق العمل السماح لصاحب العمل باستقدام عامل زراعي في حال مغادرة أي عامل غير أردني كان يعمل لديه مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) بإبراز كتاب من الاقامة والحدود يثبت مغادرة العامل لأراضي المملكة بعد تاريخ 2021/10/31، شريطة أن يكون الاستقدام حسب أسس الحيازة الزراعية المعتمدة وأن تسمح الحيازة الزراعية بذلك.

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كما قررت الوزارة عدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي بعد إنتهاء تصريح العمل لمدة 45 يوما، إلا في حال إحضار براءة ذمة من الكفيل السابق.


وقررت الوزارة السماح للعامل غير الأردني في القطاع الزراعي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي بعد انتهاء تصاريح العمل لمدة تزيد عن 45 يوماً دون الحاجة إلى إبراز براءة ذمة من صاحب عمله السابق.


 




 

 


 

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