وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في دولة الكويت

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن توفر 30 فرصة عمل في القطاع الطبي الأهلي في دولة الكويت.
وتالياً التفاصيل:
_ طبيب تخدير بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.
- طبيب استشاري أو اختصاصي تخدير بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.
_طبيب جراحة وتجميل بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.
-طبيب تخصص أنف وأذن وحنجرة بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.
_ممرضين وممرضات بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.
_صيادلة من حملة شهادة البكالوريوس بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.
* الامتيازات المقدمة من قبل الشركة:
_تأمين صحي
_تذكرة سفر
_الإقامة
_المواصلات
وعلى الراغبين بالتقدم ارسال السيرة الذاتية الى [email protected]
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