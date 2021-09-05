الأحد 05-09-2021
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الأحد، 05-09-2021 10:11 م

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في دولة الكويت

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن توفر 30 فرصة عمل في القطاع الطبي الأهلي في دولة الكويت.

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وتالياً التفاصيل:

 

_ طبيب تخدير بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.

 

- طبيب استشاري أو اختصاصي تخدير بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.


_طبيب جراحة وتجميل بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.

 

-طبيب تخصص أنف وأذن وحنجرة بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.


_ممرضين وممرضات بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.


_صيادلة من حملة شهادة البكالوريوس بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.


* الامتيازات المقدمة من قبل الشركة:


_تأمين صحي
_تذكرة سفر
_الإقامة
_المواصلات


وعلى الراغبين بالتقدم ارسال السيرة الذاتية الى [email protected] 

 



 

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