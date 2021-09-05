وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في دولة الكويت

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن توفر 30 فرصة عمل في القطاع الطبي الأهلي في دولة الكويت.

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وتالياً التفاصيل:

_ طبيب تخدير بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.

- طبيب استشاري أو اختصاصي تخدير بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.



_طبيب جراحة وتجميل بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.

-طبيب تخصص أنف وأذن وحنجرة بخبرة لا تقل عن 6 سنوات.



_ممرضين وممرضات بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.



_صيادلة من حملة شهادة البكالوريوس بخبرة لا تقل عن 3-5 سنوات.



* الامتيازات المقدمة من قبل الشركة:



_تأمين صحي

_تذكرة سفر

_الإقامة

_المواصلات



وعلى الراغبين بالتقدم ارسال السيرة الذاتية الى [email protected]