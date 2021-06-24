وزارة العمل تغلق مسبحا و3 مقاه خالفت اوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود أن فرق التفتيش أغلقت مسبح و 3 محال تقدم الأرجيلة في أماكن مغلقة بشكل مخالف لبروتوكولات الوزارة الصادرة عنها بموجب أمر الدفاع رقم 26.وأشار إلى أن البروتوكولات الصادرة عن الوزارة تشترط تعيين مراقب وقاية صحية من أحد موظفي المنشأة وإلحاقه بدورة تدريبية مجانية تقدمها مؤسسة التدريب المهني.وأكد الزيود أن كوادر التفتيش تواصل حملاتها التفتيشية على مدار الساعة في العاصمة وباقي محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وأمر الدفاع رقم 26 والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة.