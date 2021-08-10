وزارة العمل تهنئ بمناسبة السنة الهجرية

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تهنئة للأردنيين بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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وجاء بها "ترفع أسرة وزارة العمل ممثلة بمعالي الوزير يوسف الشمالي إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة".



وأضافت "كما تتقدم الوزارة من جميع عمال الوطن بالتهنئة بهذه المناسبة السعيدة، متمنية لهم المزيد من الإنجاز والعطاء".

