وزارة العمل توضح بشأن إجازة الحج

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه يحق للعامل الحصول على إجازة لمدة 14 يوما بهدف آداء فريضة الحج . اضافة اعلان





وقال الزيود لـ "الوكيل الإخباري" إنه يحق للعامل الحصول على إجازة لآداء فريضة الحج بشرط أن يكون العامل قد عمل لمدة 5 سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل.



وأشار إلى أن تعطى إجازة الحج للعامل لمرة واحدة فقط خلال مدة خدمته.



وبين أن التقديم لإجازة الحج يكون حسب النظام الداخلي لكل منشأة.



يشار إلى أن قانون العمل نص على أنواع الإجازات التي يحق للموظفين الحصول عليها بالقطاعات المختلفة، وكذلك مُدة كل منها.