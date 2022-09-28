وزارة العمل: ضبط 2218 مخالفة منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قامت وزارة العمل بإجراء 21688 زيارة تفتيشية تمت الى 15860 على منشآت ومؤسسات مختلفة في المملكة منذ بداية العام. اضافة اعلان





وقالت وزارة العمل لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم ضبط 2218 مخالفة مسجلة من خلال الجولات التفتيشية التي تم إجراءها منذ بداية عام 2022.



وتعاملت الوزارة مع 21 اعتراض من قبل اصحاب العمل على تحرير المخالفات بحقهم.



وأشارت إلى أن التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا لقانون العمل وضبط السوق المحلي.



وبينت أن الجولات التفتيشية وضبط المخالفات جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنه يصب في تنظيم سوق العمل.