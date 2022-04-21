وزارة العمل :عطلة عيد العمال تشمل القطاع الخاص

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود في تصريح لـ "الوكيل الإخباري " أن عطلة عيد العمال تشمل القطاع الخاص والتي تصادف يوم الأحد الموافق الأول من أيار سنة 2022 ميلادية احتفاء بيوم العمال العالمي.

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وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرر في بلاغ رسمي أصدره أمس الأربعاء، بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة يوم الأحد الموافق الأول من أيار سنة 2022 ميلادية احتفاء بيوم العمال العالمي.

