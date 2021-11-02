وزارة العمل لـ الوكيل : نتابع حادثة وفاة فتاة بعد تعرضها للاهانة من قبل رئيسها في العمل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقلت وسائل اعلام اليوم خبر وفاة خياطة أردنية عاملة في إحدى مشاغل الخياطة بمنطقة الازرق فور تعرضها لنوبة غضب وحزن شديدين أثناء عملها، ما أدى إلى انفجار في (ام الدم الخلقية) أحدث نزفا دمويا شديدا .



واشارت ان ذلك بعد تعرضها للاهانة والإساءة والصراخ عليها من قبل رئيسها في العمل.



بدوره تواصل موقع الوكيل الاخباري مع الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود الذي اكد ان الوزارة تتابع تفاصيل حادثة الوفاة .



واشار الزيود ان الوزارة ستقف عند نتائج القضية كونها منظورة أمام القضاء الأردني.

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