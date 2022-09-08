وزارة العمل: نتابع آلية إدماج أصحاب ذوي الإعاقة في سوق العمل

الوكيل الاخباري- بحث وزير العمل نايف استيتية خلال لقائه امس، المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة، جيرارد كوين، سبل التعاون وأهمية التهيئة البيئية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتحاق بسوق العمل.



وأكد استيتية أهمية تطوير المهارات التدريبية المناسبة لاحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أهمية تأسيس مجالس قطاعية تؤكد الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص، إضافة إلى إدماج النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وذلك لتدني نسب مشاركتهم .



وأشار إلى دور الوزارة وجهودها في توفير الخدمات وحماية حقوق العاملين من ذوي الإعاقة ، وتهيئة بيئات العمل مناسبة لهم.



من جانبه، اكد كوين أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ووجود سياسة شموليه في اتخاذ القرار، مؤكدا أهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الأردني.



بدوره عرض أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي لنظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصدرته الوزارة عام 2020 ودوره في تنظيم سوق العمل، موضحا أن النظام يهدف الى زيادة الوعي بقضايا الإعاقة، خصوصا لدى أصحاب العمل.

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