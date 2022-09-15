وزارة العمل: 264015 تصريح عمل لغير الأردنيين ساري المفعول

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل جميل القاضي، اليوم الخميس أن عدد العمالة غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل ساري المفعول لغاية ١٥ ايلول بلغ ٢٦٤٠١٥.



وقال القاضي لـ "الوكيل الإخباري" إن رسوم اصدار تصريح عمل او تجديد تصريح العمل عن كل سنة او جزء من السنة لا تقل عن 175 دينار ورسوم التصريح العادية الى 420 دينار كما تصل رسوم التصاريح للمهن المتخصصة الى 2200 دينار



ودعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية بضرورة اصدار وتجديد تصاريح العمل.



وكانت قد قررت وزارة العمل، تعليق قرار الإبعاد عن العمالة غير الأردنية المخالفة شريطة تصويب أوضاعهم



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