وزارة المياه: ارتفاع الهطول المطري العام إلى 55% - (تفاصيل)

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري، إن حجم الأمطار الهاطلة خلال الموسم المطري الحالي بلغ 55 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، مشكلا ما نسبته 69 بالمئة من حجم الأمطار الهاطلة خلال العام الماضي.

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وأضافت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 1,6 مليون متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود إلى 88,5 مليون م3، وبنسبة 31,5 بالمئة من طاقتها الكلية البالغة 280,760 مليون م3.



وبينت أن الكميات الداخلة تركزت في سد الملك طلال 831 ألف م3 لترفع تخزينه إلى 29,4 مليون م3 بنسبة 44 بالمئة، وسد الوحدة 410 آلاف م3 لترفع تخزينه إلى 8,4 بالمئة، وسد وادي شعيب 139 ألف م3 لترفع تخزينه إلى 90,6 بالمئة، وسد الوالة 112 ألف م3 لترفع تخزينه إلى 34 بالمئة، فيما توزعت الكمية الباقية على السدود الشمالية، ولم يسجل دخول أية كميات إلى سدود الموجب والتنور واللجون والكرك الجنوبية.



وأشارت إلى أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في اربد 26,2 ملم.



وحول معدلات الهطول، أوضحت أن محافظة اربد سجلت معدلا عاما بلغ 12,2 ملم أعلاها في مدينة اربد 26,2 ملم، أم قيس 23 ملم، الباقورة 19,8 ملم، قميم 17,2 ملم، وخرجا 16,9 ملم.



وفي محافظة العاصمة سجلت 5,5 ملم أعلاها في صويلح 13,2 ملم، الجبيهة 9,2 ملم، البيادر 8,6 ملم، ناعور 4,4 ملم، ماركا 3,7 ملم، فيما سجلت محافظة البلقاء 8,1 ملم أعلاها في السلط 17,6 ملم، ام جوزة 12,1 ملم، عيرا 10,8 ملم، البقعة 10,2 ملم، العدسية الجنوبية 3,7 ملم، الكفرين 2,2 ملم، ومحافظة مأدبا سجلت 0,8 ملم، المشقر 2,9 ملم، ماعين 2,1 ملم، حسبان 1,7 ملم، ومأدبا 0,8 ملم.



وفي محافظة الزرقاء سجلت 1,9 ملم، العالوك 4,9 ملم، الرصيفة 2,1 ملم، السخنة 2 ملم، الزرقاء 1,6ملم، الحلابات 1 ملم، الخربة السمرا 0,8 ملم، فيما سجلت محافظة جرش 8,6 ملم، الكتة 13,4 ملم، سوف 12,2 ملم، دبين 11,6 ملم، ثغرة عصفور 9 ملم، جرش 8,4 ملم، برما 7,1 ملم، قفقفا 5,1 ملم، وفي محافظة المفرق سجلت 0,7 ملم، رحاب 2,2 ملم، بلعما 2,1 ملم، جابر السرحان 1,8 ملم، المفرق 0,5 ملم، صبحا 0,3 ملم، ودير الكهف 0,2 ملم.



وفي محافظة عجلون سجلت 9,5 ملم، عجلون 14,6 ملم، اشتفينا 10,4 ملم، عرجان 9,5 ملم، عنجرة 9 ملم، خربة الوهادنة 5,4 ملم، عبين 3,8 ملم، فيما سجلت محافظة الكرك 0,1 ملم، الكرك وجدعا 0,2 ملم، المزار وعي والقصر وحمود 0,1 ملم.



وفي محافظة الطفيلة سجلت مدينة الطفيلة فقط 0,2 ملم، وفي محافظة معان سجلت الشوبك 0,1 ملم، وفي محافظة العقبة سجل وادي موسى 0,1 ملم فقط.