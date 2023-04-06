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الخميس، 06-04-2023 08:41 م

وزارة المياه: استمرار العمل على آلية صدور الفواتير شهريا

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت وزارة المياه والري استمرار العمل لاستكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المتعلقة بالفواتير قبل المباشرة بإصدارها شهريا وفق الآلية الجديدة.

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وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها لم ولن تتراجع عن على إصدار الفواتير الشهرية، وسط ترجيحات بأن تصدر بعد شهر رمضان المبارك.

 

وأضافت أن إصدار الفواتير الشهرية لن يزيد الكلف على المواطنين وأن الفواتير ستتناسب مع حجم الاستهلاك، وسيعمل على الحد من الفاقد المائي.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توزيع الفواتير الجديدة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

 

وكانت أعلنت وزارة المياه والري نهاية العام الماضي بأنه سيتم إصدار الفواتير شهريا بدلا من ربع سنوية (كل 3 شهور) اعتبارا من بداية العام 2023.

 




 

 


 

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