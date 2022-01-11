وزارة المياه : التعرفة الكهربائية الجديدة لن تؤثر على أسعار المياه

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لسلطة المياه والري/وزارة المياه والري بشار البطاينة، الثلاثاء، إنه "لا تغيير على تعرفة المياه ولا تفكر وزارة المياه والري في ذلك حاليا وليس من ضمن خطط الوزارة".



وأضاف لـ "المملكة"، أن "التعرفة الكهربائية الجديدة لن تؤثر على أسعار المياه".



"بين وزارة المياه والري ووزارة الطاقة تعرفة ثابتة بخصوص الكهرباء ونحن نعتبر كمستهلك أكبر للطاقة الكهربائية في المملكة، حيث نستهلك 16% من الطاقة الإنتاجية لشركات الكهرباء، لذلك حتى تغيير التعرفة الكهربائية التي تحدث عن طريق شركات الكهرباء لن تؤثر على قطاع المياه حاليا"، وفق الأمين العام.



وأشار البطاينة، إلى أن "شراء المياه من الآبار الخاصة لتزويد مناطق معينة هي من الحلول الاستراتيجية التي تضعها الوزارة للصيف بشكل مستمر".

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