وزارة المياه : الصيف المقبل سيكون حرجا

الوكيل الاخباري - اعتبرت وزارة المياه والري، الاثنين، أن الصيف المقبل “سيكون حرجا” من ناحية كميات المياه المتاحة، لكنها أكدت أن إجراءاتها التي تستخدمها في تنفيذ خطط التزويد المائي “ما زالت فعالة”.



وأوضح الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، لـ “المملكة”، “هذا الصيف سيكون حرجا ومشابها للسنوات الماضية من حيث كميات المياه المتاحة لكن الإجراءات التي تستخدمها وزارة المياه في تنفيذ خطط التزويد المائي ما زالت فعالة”.



وأضاف : “سنعمل أقصى الجهود على تزويد المواطنين بكميات مياه كافية خلال الأوقات (المحددة)، ولن تخلو بعض المناطق من بعض الاختلالات في التزود المائي وسنتعامل معها أولا بأول”.

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