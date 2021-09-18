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السبت، 18-09-2021 11:53 ص

وزارة المياه: الوضع المائي مستقر رغم التحديات

وزارة المياه


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه، السبت، أن الوضع المائي، وبرغم التحديات الكبيرة، إلا أنه مستقر.

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وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن الوزارة تتعامل مع مشكلة شحّ المياه ونقص مياه الشرب بفاعلية من خلال عدة سيناريوهات وبرامج لإيجاد الحلول اللازمة وخاصة ما يتعلق باستنزاف المياه الجوفية وتأمين المواطنين بالاحتياجات المائية، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهتها عبر توحيد الخطاب التوعوي المائي ونشر ثقافة المحافظة على المياه كجزء من التربية الوطنية.


وأضاف أن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة تحقق نتائج إيجابية و تلقى استحسانا وقبولا من كافة فئات المجتمع خاصة ما يتعلق بحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه.


وأوضح سلامة، أن الكوادر التابعة للوزارة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات وتعاون المواطنين تضبط العديد من الاعتداءات على مصادر المياه في جميع المناطق، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تعتبر تعديا صارخا على حقوق المواطنين وتحرم مناطق عديدة من انتظام وصول المياه إليهم.


وأكد أن الوزارة ستواصل جهودها بهذه الحملات، حيث أن هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.


 




 

 


 

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