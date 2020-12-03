وزارة المياه تتسلم مشاغل وآليات من ألمانيا

الوكيل الإخباري - رعى وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان اليوم الخميس، في موقع المشاغل والصيانة والحفر المركزية/ سلطة المياه، حفل تسليم الوزارة /سلطة المياه، عددا من الآليات والمعدات المتقدمة من الحكومة الالمانية.

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وبحسب بيان للوزارة وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، قال الوزير سعيدان خلال حفل التسليم، ان الآليات والمعدات هي لأغراض رفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي في معظم مناطق المملكة، بشكل عام وشركة مياه اليرموك وإدارة مياه البلقاء بشكل خاص، وبما يحقق سرعة الاستجابة في معالجة شكاوى وملاحظات المواطنين.



واشار الى اهتمام الحكومة ودعمها لقطاع المياه وخطط وبرامج الوزارة الهادفة الى تطوير الخدمات المائية في مواجهة تحديات نقص المياه لمختلف الاستخدامات، مبينا ان قطاع المياه سيعمل على مضاعفة الجهود وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سيما في المناطق التي تعاني من نقص كميات المياه نتيجة أزمة اللجوء السوري وتراجع المصادر المتاحة بسبب ازدياد الطلب على المياه.



وبين أن الوزارة تسعى للإسراع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر وجرها الى مختلف محافظات المملكة ودراسة تأمين احتياجات القطاع الزراعي من المصادر المائية.



واوضح سعيدان ان الآليات هي عبارة عن مشاغل متنقلة، وعددها 45 ومجهزة بأفضل المعدات والمستلزمات ومقدمة كمساعدة فنية من الحكومة الالمانية من خلال الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية/ الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، بهدف دعم مرافق المياه وتحسين ادائها وتخفيض زمن الاستجابة لمعالجة شكاوى المياه والصرف الصحي بما يضمن خفض الفاقد المائي بنسبة 1 بالمئة.



واضاف، ان هذه الاليات والمعدات ستسهم في توفير مركبات متطورة كوحدات صيانة متنقلة كاملة للشبكات وصيانة الخطوط واصلاح الكسور والاعطال بسرعة كبيرة وصيانة محطات ضخ المياه من خلال تقنيات حديثة وتقليل الكلف ورفع كفاءة الخدمة.



وأشار الى أن الآليات والمعدات شملت 24 شاحنة مزدوجة المقصورة، منها 4 لإدارة مياه محافظة البلقاء و20 آلية لشركة مياه اليرموك، و6 شاحنات مجهزة تجهيزاً كاملاً لكشف التسرب، وآلية لفرق التوزيع وتنظيم ادوار المياه بين المناطق، و7 شاحنات لأغراض الصيانة، وشاحنتين كمختبرات لدعم تدابير كفاءة الطاقة، وشاحنتين اضافيتين مع جرافة انزلاقية لشركة مياه اليرموك لتحسين ادارة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي بمنطقة وادي حسان.



واكد سعيدان ان الوزارة ماضية في استكمال عدد من المشاريع المائية والاسراع بتجهيزها تحقيقاً لاستراتيجية المياه الوطنية التي تتضمن تطوير وإدامة مصادر المياه، وتطوير خدمات الصرف الصحي، وتعزيز التزويد المائي، والتوسع في برامج اعادة الاستخدام للمياه المعالجة، وإعداد سياسات خاصة بالمياه الجوفية والسطحية، ورفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والقضايا المتعلقة بالتغير المناخي والجفاف والخطط التنفيذية للإعداد لصيف العام المقبل.



