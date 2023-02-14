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الثلاثاء، 14-02-2023 10:04 ص

وزارة المياه تحذر المواطنين من الصهاريج غير المرخصة في عمّان

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة المياه والري المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخصة في كافة مناطق المملكة، وخاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.

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وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت 4 اعتداءات كبيرة على خطوط المياه بمنطقة بيادر وادي السير في العاصمة عمّان، لافتة إلى أنها قامت بإزالة مضخات كبيرة قطر 3 انش من الموقع المخالف.

 

وأوضحت أن الاعتداءات تمثلت بشبك خطوط على نبعة مياه وادي السير أحد المصادر الرئيسية المزودة لمياه الشرب من حصص المياه المخصصة للمواطنين لتعبئة صهاريج مخالفة وتباع للمواطنين. 

 

وأضافت أن حملتها الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الأردني من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الآبار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية مستمرة بفاعلية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن قوة أمنية من مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ساندت كوادرها، مؤكدة أن الطواقم الفنية والأمنية ستواصل تنظيم حملات أخرى لضبط الصهاريج التي تعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير حيث سيتم حجز أي صهاريج مخالفة وضبط أصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين.

 

 




 

 


 

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