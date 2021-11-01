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وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

الإثنين، 01-11-2021 11:36 ص

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة.

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وقال سلامة بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن السدود في المملكة جاهزة لاستقبال مياه الأمطار نظرا لان وزارة المياه تعمل على صيانتها باستمرار.

 

وأضاف أن كمية تخزين السدود للمياه يعتمد على كمية الهطول المطري الداخلة.

 

وأشار إلى أن عدد السدود في المملكة 14 سد رئيسي وتبلغ سعتها التخزينة 336 مليون.

 

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