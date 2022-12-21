وزارة المياه: نسبة تخزين المياه في سدود الأردن أقل من 11% من طاقتها الكلية

الوكيل الاخباري - بلغت نسبة تخزين المياه في سدود الأردن أقل من 11% من الطاقة الكلية لها البالغة نحو 180 مليون متر مكعب، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، الأربعاء.



وقال سلامة لـ "المملكة"، إن موسم المطري "شحيح حتى الآن، لكن نأمل أن ما تبقى من الموسم المطري أن يكون هطولات تعوض"، مشيرا إلى أن تخزين السدود "ما زال في مستوياته المتدنية وهي أقل من 11% من الطاقة الكلية التي هي حوالي 180 مليون متر مكعب".



والموسم المطري الماضي "كان ضعيفا والذي قبله ضعيف، وهذا أصلا يؤثر على مخازين مياه الجوفية، وعلى التزويد المائي خلال الفترات المقبلة" وفق سلامة.



وتحدث عن "تعاظم التحديات المائية مع تراجع مصادر (المياه) وزيادة الاعتداءات" حيث تعرضت قناة الملك عبدالله لـ 28 ألف اعتداء خلال سنوات قليلة ماضية.

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